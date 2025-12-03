Укриття в школах і садочках Кременчука: що вже зроблено та які проблеми залишаються

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 146

Деякі проєкти планують завершити вже в цьому році, а в деяких школах роботи розпочнуть аж у наступному році

У Кременчуці тривають роботи з облаштування укриттів у закладах освіти. Сьогодні на засіданні депутатської комісії з питань фінансів та бюджету т. в. о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко розповіла, яка ситуація із укриттями в місті наразі.

За її словами, більшість укриттів у школах і дитячих садочках уже перебувають у фінальній стадії ремонту, однак окремі об’єкти потребують посиленого контролю через затримки підрядників.

Тривають ремонти в укриттях у 5 ліцеї, 8 та 26 гімназіях, 46 і 63 дитячих садках. Зокрема, по 46-му дитсадку плануються завершення робіт до кінця цього року, адже фінансування передбачалося саме на цей рік, зазначає Михайленко.

Прокоментувала чиновниця також і ситуацію з укриттям в 11 ліцеї — його обіцяли здати ще восени.

— Що стосується 11-го ліцею, зараз на перевірці знаходяться два останніх акти. Це потрібно для того, щоб визначити остаточну суму, для того, щоб підготувати акт виконаних робіт. Тобто без цього акта ми не можемо на отримати сертифікати про введення проєкту будівництва в експлуатацію. Це ми вже знаходимося на фінальній стадії. Ми сподіваємося, що це буде дуже скоро, — зауважила Михайленко.

Окремо голова комісії, депутат Олександ Плескун зупинився на укритті у гімназії № 3, питання навколо якого розгортається вже певний час.

Світлана Михайленко зауважила, що тут нині триває робота щодо підготовки проєкту. За розробку проєктно-кошторисної документації гроші вже заплатили, підрядник уже виїжджав на об'єкт. Зараз укладається доровір на гідроізоляцію, адже ці роботи будуть виконуватися в першу чергу, орієнтовно до кінця року.