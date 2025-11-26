Кременчуцькій лікарні виділять 1,5 млн грн на меблі та огорожу для відділення психіатричної допомоги

На сесії Кременчуцької міської ради, яка має пройти у п’ятницю, планують внести зміни до програми розвитку КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» (колишня центральна районна лікарня) на 2024–2026 роки.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що у програму внесли дві додаткові витрати: на придбання меблів для дообладнання відремонтованого колишнього терапевтичного відділення на суму понад 1 млн грн та 490 тисяч грн — на капітальний ремонт огорожі території будівлі, в якому наразі працює відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей.

Учора, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, директор міського департаменту охорони здоров’я Максим Середа пояснив, що нова огорожа необхідна медичному закладу через те, що нинішня знаходиться у незадовільному стані. А її капітальний ремонт потрібен для того, щоб пацієнти відділення могли безпечно прогулюватися всередині огородженої території лікарні, і щоб на цю територію не могли потрапити сторонні особи.

У Кременчуці відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей

Нагадаємо, у квітні 2022 році у Кременчуці відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у міській лікарні планового лікування (колишня Центральна районна лікарня). Воно розміщується у приміщенні колишнього терапевтичного відділення та є єдиним у Кременчуцькому районі (ще один стаціонарний заклад в області — у Полтаві).

Наприкінці 2021 року обласна влада прийняла рішення про реорганізацію комунального підприємства «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до КП «Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» та реорганізацію Кременчуцького обласного психоневрологічного диспансеру КП «Полтавський обласний психоневрологічний диспансер Полтавської обласної ради». Фактично у Кременчуці закрили — психоневрологічний та наркологічний диспансери. Для того щоб пройти необхідний курс лікування, хворим потрібно було б їхати до обласного цента. Тому у Кременчуці створили відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей на базі Кременчуцької міської лікарні планового лікування (колишня ЦРЛ).