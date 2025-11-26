ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Олена Шуляк
Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Кременчуцькій лікарні виділять 1,5 млн грн на меблі та огорожу для відділення психіатричної допомоги

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 166

 

Нинішня огорожа відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей «Кременчуцької міської лікарні планового лікування» знаходиться у незадовільному стані

На сесії Кременчуцької міської ради, яка має пройти у п’ятницю, планують внести зміни до програми розвитку КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» (колишня центральна районна лікарня) на 2024–2026 роки.

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що у програму внесли дві додаткові витрати: на придбання меблів для дообладнання відремонтованого колишнього терапевтичного відділення на суму понад 1 млн грн та 490 тисяч грн — на капітальний ремонт огорожі території будівлі, в якому наразі працює відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей.

Учора, на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, директор міського департаменту охорони здоров’я Максим Середа пояснив, що нова огорожа необхідна медичному закладу через те, що нинішня знаходиться у незадовільному стані. А її капітальний ремонт потрібен для того, щоб пацієнти відділення могли безпечно прогулюватися всередині огородженої території лікарні, і щоб на цю територію не могли потрапити сторонні особи.

У Кременчуці відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей

Нагадаємо, у квітні 2022 році у Кременчуці відкрили відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у міській лікарні планового лікування (колишня Центральна районна лікарня). Воно розміщується у приміщенні колишнього терапевтичного відділення та є єдиним у Кременчуцькому районі (ще один стаціонарний заклад в області — у Полтаві).

Наприкінці 2021 року обласна влада прийняла рішення про реорганізацію комунального підприємства «Кременчуцький обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» шляхом приєднання до КП «Полтавський обласний наркологічний диспансер Полтавської обласної ради» та реорганізацію Кременчуцького обласного психоневрологічного диспансеру КП «Полтавський обласний психоневрологічний диспансер Полтавської обласної ради». Фактично у Кременчуці закрили — психоневрологічний та наркологічний диспансери. Для того щоб пройти необхідний курс лікування, хворим потрібно було б їхати до обласного цента. Тому у Кременчуці створили відділення з надання психіатричної допомоги та лікування залежностей на базі Кременчуцької міської лікарні планового лікування (колишня ЦРЛ).

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці здаватимуть в оренду частину приміщень колишньої ЦРЛ: оголошено аукціон

У Кременчуці планують зробити Центр психічного здоров'я

Кременчуцька ЦРЛ змінила назву, але за неї досі йде війна в судах

0
Автор: Віктор Крук
Теги: лікарня планового лікування огорожа програма психіатрична допомога Кременчуцька міська рада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх