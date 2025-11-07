У Кременчуці здаватимуть в оренду частину приміщень колишньої ЦРЛ: оголошено аукціон

У Кременчуці виконавчий комітет передає в оренду частину приміщень лікарні планового лікування (колишня центральна районна лікарня — ред.). Йдеться про приміщення загальною площею 654,1 кв. м у головному корпусі. Про це стало відомо з оголошення про аукціон, який оприлюднили на платформі ProzorroSale.

Технічний стан об’єкта — незадовільний: у ньому відсутні електропостачання, водопостачання, водовідведення та централізоване опалення. Рішення про здачу приміщення в оренду виконком ухвалив 27 жовтня. Вже 4 листопада було оголошено аукціон.

Її залишкова балансова вартість станом на 30 вересня 2025 року становить 1,38 млн грн. Початкова орендна плата становить 6907,12 грн без ПДВ.

«Кременчуцький Телеграф» направив запит до лікарні, аби з’ясувати причини передачі приміщення в оренду та можливість зміни його цільового призначення.

Нагадаємо, у Кременчуці намагались цьогоріч здати частину приміщення дитячої поліклініки віддають в оренду. Зазначено, що орендоване приміщення мало б використовуватися для надання медичних послуг населенню. Аукціон на оренду скасували. Цьогріч журналісти також досліджували, кому міська влада віддала в оренду приміщення колишньої стоматполіклініки на набережній, яку закрили у 2018 році через дороге утримання.