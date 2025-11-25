ГО "Захист держави"
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці планують дозволити змінити цільове призначення земель під забудову для компанії Кушніра

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 658

Обидві території входять до кварталу, для якого затверджений детальний план території

Кременчуцька міська рада планує надати дозвіл ТОВ «Стоунн-Буд» на розроблення проєктів землеустрою для зміни цільового призначення двох земельних ділянок. Відповідне рішення планують ухвалити для подальшого будівництва житлових будинків та облаштування паркінгу.

kadastrova-karta.com

Йдеться про ділянку площею 1,7867 га на вул. Сержанта Мельничука, 8/28 на місці будівлі колишнього лікеро-горілчаного заводу. Нині вона має промислове призначення, однак компанія планує змінити його на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури». У межах майбутнього комплексу передбачаються вбудовано-прибудовані приміщення та паркінг.

kadastrova-karta.com

Друга ділянка, площею 0,2484 га на вул. Межовій, 8, також змінює промислове цільове призначення на категорію «для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок». Обидві території входять до кварталу, для якого затверджений детальний план території.

Нагадаємо, у жовтні громада одноголосно підтримала зміни до детального плану території в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша — зміну цільового призначення ділянки.  

Що відомо про ТОВ «Стоунн-Буд»

За даними YouControl, ТОВ «Стоунн-Буд» зареєстрували у липні 2025 року в Києві. Статутний капітал ТОВ — 2,3 тис. гривень. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель. 

Керівницею компанії вказана Оксана Черкасова, засновниками — акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо» та Володимир Таловер. Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Стоунн-Буд» є Ілля Кушнір і Володимир Таловер.

ТОВ «Стоунн-Буд» також є правонаступником ТОВ «Віденський Млин». Відомо, що «Віденський Млин» орендує землі під будівництво житлового масиву на місці лікеро-горілчаного заводу.

Що відомо про нове будівництво 

На ділянці, де розташоване приміщення колишнього лікеро-горілчаного заводу у Кременчуці, планують звести 4 багатоповерхівки і адміністративний центр. Житлові масиви планують звести на вул. Сержанта Мельничука, 8/28 поряд зі стадіоном ім. Олега Бабаєва. Загальна площа ділянки — 1,7867 г. Очікується, що там побудують чотири десятиповерхівки і адміністративний центр. Загальна кількість квартир — 529. Також планується облаштування території паркомісцями і майданчиками.

Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Віденський млин».

За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ «Віденський млин» заснували у 2015 році. Нині компанія зареєстрована у Києві, першочергово вона розміщувалась у Кременчуці. Основний вид діяльності — дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв. 

Керівником компанії на сьогодні вказаний в аналітичних системах Максим Давиденко, засновником — акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо», а кінцевим бенефіціаром — Ілля Кушнір. Інвестиційний фонд також належить Іллі Кушніру, про що вказують дані з YouControl та руху “Чесно»

Ілля Кушнір — колишній депутат Київської міської ради від партії «Удар», син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. Сам Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

Як писало видання «Полтавщина» і за даними Prozorro Sale, раніше «Віденський млин» вже брав участь у торгах на викуп спиртзаводів на Полтавщині.

Станом на 2021 рік директором товариства була Ірина Лимар, а власником — Володимир Таловер, якого окремі ЗМІ називали кременчуцьким магнатом.

Зазначено, що Таловер володів благодійним фондом, громадською організацією з харчовим напрямком, мав кілька фірм та ФОП, що займаються нерухомістю. Також у минулому він володів «Кременчуцьким лікеро-горілчаним заводом» та суміжними компаніями.

Автор: Телеграф
Коментарі:

753
mangust-1:
Сьогодні, 19:38

Ось що цікаво-ці ділки абсолютно не турбуються тим,що йде війна і результат невідомий,чим усе закінчиться.Тобто,вони впевнені,що при будь-якому розкладі вони залишаться при своїх.

Звідси висновок-їм абсолютно пофіг,хто переможе.

І в їхніх головах навіть думка не виникає ,що треба допомогти ЗСУ і,спочатку прогнати всю цю гнидоту ,а вже потім заробляти гроші.


1 0

