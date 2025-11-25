У Кременчуці планують дозволити змінити цільове призначення земель під забудову для компанії Кушніра

Обидві території входять до кварталу, для якого затверджений детальний план території

Кременчуцька міська рада планує надати дозвіл ТОВ «Стоунн-Буд» на розроблення проєктів землеустрою для зміни цільового призначення двох земельних ділянок. Відповідне рішення планують ухвалити для подальшого будівництва житлових будинків та облаштування паркінгу.

Йдеться про ділянку площею 1,7867 га на вул. Сержанта Мельничука, 8/28 на місці будівлі колишнього лікеро-горілчаного заводу. Нині вона має промислове призначення, однак компанія планує змінити його на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури». У межах майбутнього комплексу передбачаються вбудовано-прибудовані приміщення та паркінг.

Друга ділянка, площею 0,2484 га на вул. Межовій, 8, також змінює промислове цільове призначення на категорію «для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок». Обидві території входять до кварталу, для якого затверджений детальний план території.

Нагадаємо, у жовтні громада одноголосно підтримала зміни до детального плану території в кварталі, обмеженому вул. Сержанта Мельничука, вул. Межова, вул. Новомежова, проїздом Парковий та вул. Володимира Черниша — зміну цільового призначення ділянки.

Що відомо про ТОВ «Стоунн-Буд»

За даними YouControl, ТОВ «Стоунн-Буд» зареєстрували у липні 2025 року в Києві. Статутний капітал ТОВ — 2,3 тис. гривень. Основний вид діяльності — організація будівництва будівель.

Керівницею компанії вказана Оксана Черкасова, засновниками — акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо» та Володимир Таловер. Кінцевими бенефіціарами ТОВ «Стоунн-Буд» є Ілля Кушнір і Володимир Таловер.

ТОВ «Стоунн-Буд» також є правонаступником ТОВ «Віденський Млин». Відомо, що «Віденський Млин» орендує землі під будівництво житлового масиву на місці лікеро-горілчаного заводу.

Що відомо про нове будівництво

На ділянці, де розташоване приміщення колишнього лікеро-горілчаного заводу у Кременчуці, планують звести 4 багатоповерхівки і адміністративний центр. Житлові масиви планують звести на вул. Сержанта Мельничука, 8/28 поряд зі стадіоном ім. Олега Бабаєва. Загальна площа ділянки — 1,7867 г. Очікується, що там побудують чотири десятиповерхівки і адміністративний центр. Загальна кількість квартир — 529. Також планується облаштування території паркомісцями і майданчиками.

Землю орендує товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Віденський млин».

За даними YouControl та Clarity Project, ТОВ «Віденський млин» заснували у 2015 році. Нині компанія зареєстрована у Києві, першочергово вона розміщувалась у Кременчуці. Основний вид діяльності — дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв.

Керівником компанії на сьогодні вказаний в аналітичних системах Максим Давиденко, засновником — акціонерне товариство „Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Орландо», а кінцевим бенефіціаром — Ілля Кушнір. Інвестиційний фонд також належить Іллі Кушніру, про що вказують дані з YouControl та руху “Чесно».

Ілля Кушнір — колишній депутат Київської міської ради від партії «Удар», син кременчуцького бізнесмена Ігоря Кушніра. Сам Ігор Кушнір довгий час займав пост керівника «Київміськбуду» і віцепрезидента Будівельної палати України.

Відомі кременчужани потрапили до скандального розслідування Bihus.info

Як писало видання «Полтавщина» і за даними Prozorro Sale, раніше «Віденський млин» вже брав участь у торгах на викуп спиртзаводів на Полтавщині.

Станом на 2021 рік директором товариства була Ірина Лимар, а власником — Володимир Таловер, якого окремі ЗМІ називали кременчуцьким магнатом.

Зазначено, що Таловер володів благодійним фондом, громадською організацією з харчовим напрямком, мав кілька фірм та ФОП, що займаються нерухомістю. Також у минулому він володів «Кременчуцьким лікеро-горілчаним заводом» та суміжними компаніями.