«In frame»: у Кременчуці відкрився простір жіночності

У непростих реаліях сьогодення, коли війна кардинально змінила життя мільйонів українців, особливо важливо підтримувати тих, хто змушений був залишити рідні домівки у пошуках безпеки. Жінки-переселенки — це не лише берегині родин, але й ті, хто потребує особливого простору для відновлення, самовираження та розвитку.
В першу чергу, для них, а також для всіх охочих у Кременчуці на базі хабу для жінок-переселенок й жінок, що постраждали від війни, відкрився простір жіночності нового покоління під назвою «In frame».
«Допоможемо адаптуватися в нову громаду й відкрити власний бізнес» — в Кременчуці відкрили хаб для жінок
Про нього «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла ініціаторка ідеї Юлія Хижняк.
Тут жінки мають можливість розвиватися в кількох напрямках: через позування, фотографування, творчість, яка реалізується через арт-зустрічі, де жінки малюють різними техніками.
Юлія розповідає про щомісячні майстер-класи з фотографування, кожен з яких має цікаву тематику, про заняття з балету, які сама викладає, про мотиваційні зустрічі з цікавими жінками, які розповідають про здорове харчування, жіноче здоров’я, проводять власні майстер-класи.
У цей складний період особливо важливо, щоб кожна жінка мала можливість не лише огородитись від пережитого, а й знайти нові сенси, відкрити для себе джерела внутрішньої сили, реалізовувати свої таланти та мрії.
Вона також розповідає про зміни, які помічає в жінках, які вже відвідували простір:
Простір жіночності нового покоління знаходиться за адресою: м.Кременчук, вул. Університетська, 22В, другий поверх. Навчання проводяться по суботах з 11.00 до 13.00.
