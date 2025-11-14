«In frame»: у Кременчуці відкрився простір жіночності

Простір жіночності нового покоління знаходиться за адресою: м.Кременчук, вул. Університетська, 22В, другий поверх. Навчання проводяться по суботам з 11.00 до 13.00

У непростих реаліях сьогодення, коли війна кардинально змінила життя мільйонів українців, особливо важливо підтримувати тих, хто змушений був залишити рідні домівки у пошуках безпеки. Жінки-переселенки — це не лише берегині родин, але й ті, хто потребує особливого простору для відновлення, самовираження та розвитку.

В першу чергу, для них, а також для всіх охочих у Кременчуці на базі хабу для жінок-переселенок й жінок, що постраждали від війни, відкрився простір жіночності нового покоління під назвою «In frame».

Про нього «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла ініціаторка ідеї Юлія Хижняк.

— Така ідея виникла тому, що кожна жінка хоче розвиватись, вона прагне до змін і прагне бути різною. І цей простір якраз допомагатиме у самовдосконаленні. В хаб приходить багато жінок — вимушених переселенок. Спілкуючись з ними, розумієш, вони із задоволенням присвятили б собі час, проте не знають, куди можна звернутися. Тому ми створили цей простір.

Тут жінки мають можливість розвиватися в кількох напрямках: через позування, фотографування, творчість, яка реалізується через арт-зустрічі, де жінки малюють різними техніками.

Юлія розповідає про щомісячні майстер-класи з фотографування, кожен з яких має цікаву тематику, про заняття з балету, які сама викладає, про мотиваційні зустрічі з цікавими жінками, які розповідають про здорове харчування, жіноче здоров’я, проводять власні майстер-класи.

У цей складний період особливо важливо, щоб кожна жінка мала можливість не лише огородитись від пережитого, а й знайти нові сенси, відкрити для себе джерела внутрішньої сили, реалізовувати свої таланти та мрії.

— Кожна жінка знайде тут щось цікаве для себе. І головне, що вона знайде нове коло спілкування, що вкрай важливо для тих, хто переїхав в наше місто, покинувши власні домівки. В нас завжди тепло, затишно й приємно, — каже Юлія та підкреслює, що «In frame» — це місце, де можна навчатися, спілкуватися, ділитися досвідом, знайомитися з однодумницями та відчути себе частиною спільноти.

Вона також розповідає про зміни, які помічає в жінках, які вже відвідували простір:

«У них світяться очі, вони посміхаються. Але особливо помітні зміни після фотографування. Здається, під час фотосесій кожна жінка відкривається, приміряє на себе нову роль й розкриває жіночність. Це дуже круто».