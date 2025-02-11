Кременчужанкам розповіли, як відстоювати власні кордони

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 168

Минулих вихідних у Кременчуці в громадській організації «Лідерка» відбувся дводенний тренінг із самозахисту та асертивності за методикою WenDo. Асерт‌ивність — це здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав іншої людини.

Організаторка тренінгу — керівниця ГО «Лідерка» Оксана Козловська.

Учасниці тренінгу дізналися, чи можуть вони себе захистити, як уникати порушенням своїх кордонів: небажаних дотиків, нав’язливої уваги, агресії тощо. Професійні тренерки Ніна Гаєвська та Марина Москальова розповіли, як відстоювати свої кордони в стосунках, на роботі, вдома, з друзями.

Разом відпрацювали методику, завдяки якій голосом та позами можна знизити ризик насилля проти себе, познайомилися з різними стратегіями захисту своїх кордонів, попрактикувалися дбати про свої кордони в різних ситуаціях.

Ніна Гаєвська та Марина Москальова надали жінкам дієві інструменти із психологічного та фізичного самозахисту. Обговорювали з учасницями як зменшити вірогідність того, що треба буде захищатись фізично. Також надавали інструменти з фізичного самозахисту, говорили про ефективні способи зупинки агресора. Захід є частиною проєкту «Розвиток лідерства та безпеки жінок Кременчука», що реалізовується громадською організацією «Лідерка».