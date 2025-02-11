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Кременчужанкам розповіли, як відстоювати власні кордони

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 168

Дводенний тренінг в ГО «Лідерка» для активних й сучасних жінок

Минулих вихідних у Кременчуці в громадській організації «Лідерка» відбувся дводенний тренінг із самозахисту та асертивності за методикою WenDo. Асерт‌ивність — це здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав іншої людини.

Організаторка тренінгу — керівниця ГО «Лідерка» Оксана Козловська.

Учасниці тренінгу дізналися, чи можуть вони себе захистити, як уникати порушенням своїх кордонів: небажаних дотиків, нав’язливої уваги, агресії тощо. Професійні тренерки Ніна Гаєвська та Марина Москальова розповіли, як відстоювати свої кордони в стосунках, на роботі, вдома, з друзями.

Разом відпрацювали методику, завдяки якій  голосом та позами можна знизити ризик насилля проти себе, познайомилися з різними стратегіями захисту своїх кордонів, попрактикувалися дбати про свої кордони в різних ситуаціях.
Ніна Гаєвська та Марина Москальова надали жінкам дієві інструменти із психологічного та фізичного самозахисту. Обговорювали з учасницями як зменшити вірогідність того, що треба буде захищатись фізично. Також надавали інструменти з фізичного самозахисту, говорили про ефективні способи зупинки агресора.
 Захід є частиною проєкту «Розвиток лідерства та безпеки жінок Кременчука», що реалізовується громадською організацією «Лідерка». 

Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках проєкту «Жінки, мир, безпека: діємо разом», що впроваджується Українським Жіночим Фондом». Відповідальність за зміст інформації несе громадська організація «Лідерка». Інформація, що представлена в опитувальнику, не завжди відображає погляди Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і УЖФ.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: самозахист
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