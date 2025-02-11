Кременчужанкам розповіли, як відстоювати власні кордони

Минулих вихідних у Кременчуці в громадській організації «Лідерка» відбувся дводенний тренінг із самозахисту та асертивності за методикою WenDo. Асертивність — це здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав іншої людини.
Організаторка тренінгу — керівниця ГО «Лідерка» Оксана Козловська.
Учасниці тренінгу дізналися, чи можуть вони себе захистити, як уникати порушенням своїх кордонів: небажаних дотиків, нав’язливої уваги, агресії тощо. Професійні тренерки Ніна Гаєвська та Марина Москальова розповіли, як відстоювати свої кордони в стосунках, на роботі, вдома, з друзями.
Проведення заходу стало можливим завдяки підтримці Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках проєкту «Жінки, мир, безпека: діємо разом», що впроваджується Українським Жіночим Фондом». Відповідальність за зміст інформації несе громадська організація «Лідерка». Інформація, що представлена в опитувальнику, не завжди відображає погляди Уряду Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і УЖФ.
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