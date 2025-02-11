Через ракетний удар на Полтавщині припинив працювати об’єкт газовидобутку ДТЕК

Сьогодні, 19:46 Переглядів: 386

У Полтавській області припинив працювати об'єкт газовидобутку ДТЕК після ракетного удару 11 лютого. Про це повідомили у компанії.

Нині проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень, вказали у ДТЕК.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару 11 лютого без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Водночас влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано, розповіли в ОВА. Повітряні сили повідомляли про рух крилатих ракет у Полтавській області.

В Групі Нафтогаз розповіли, що їх виробничі потужності зазнали пошкоджень внаслідок атаки російського війська.