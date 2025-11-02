У Кременчуці стартує благодійна акція «Чарівний Санта» для підлітків з інвалідністю

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 270

Центр адаптації підлітків з інвалідністю запрошує небайдужих жителів Кременчука долучитися до різдвяної ініціативи «Чарівний Санта» та подарувати дітям свято — увагу, тепло й омріяні подарунки

У Кременчуці Центр адаптації підлітків з інвалідністю оголошує початок благодійної різдвяної акції «Чарівний Санта» — закликають небайдужих містян зробити їхнім вихованцям подарунки і таким чином створити трохи магії та свята. Про акцію розповіла очільниця центру Алла Жмеренецька.

У Центрі наголошують, що традиція ділитися з ближнім на Різдво — це прояв людяності та милосердя, який відображає справжній дух свята. Долучитися до акції може кожен охочий: достатньо обрати дитину, яку хочеться порадувати подарунком, і стати для неї «Чарівним Сантою».

Для цього потрібно:

Обрати фото дитини, якій хочете допомогти (це можна зробити, переглянувши допис пані Алли). Зв’язатися з організаторкою у приватних повідомленнях. Отримати посилання на подарунок, про який мріє дитина. Передати його організаторам для вручення на Різдво.

У Центрі додають, що кожен учасник акції отримає відеозвіт із моментом вручення подарунка, аби побачити щиру радість дітей.

Організатори запрошують мешканців Кременчука приєднатися до доброї справи й поділитися частинкою тепла та уваги з дітьми, які цього особливо потребують.

Детальніше про акцію можна прочитати на сторінці Алли Жмеренецької.

Нагадаємо, нещодавно у Центрі адаптації підлітків з інвалідністю відбувся благодійний ярмарок: вихованці збирали кошти на допомогу Збройним силам та на різдвяну ялинку.