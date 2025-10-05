Тепло руками дітей і мам: у Центрі адаптації підлітків з інвалідністю провели благодійний ярмарок

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Тепло руками дітей і мам: у Центрі адаптації підлітків з інвалідністю провели благодійний ярмарок

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 611

 

Частину зібраних коштів планують витратити на придбання новорічної ялинки для дітей, усе інше спрямують на допомогу ЗСУ

Сьогодні у Центрі адаптації підлітків з інвалідністю у Кременчуці, що знаходиться на вулиці Академіка Маслова, 19Б — запах свіжої випічки, дитячий сміх і щире бажання робити добро. Це перший благодійний ярмарок, який організувала Алла Жмеринецька разом із мамами та дітьми, що відвідують центр. На заході побували і кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Виручені на ярмарку кошти планують розділити на дві частини — придбати для дітей у центр новорічну ялинку, аби створити таку важливу для них атмосферу свята та подарувати радість. Усе інше спрямують на допомогу Збройним силам України — підтримка захисників на фронті нині надзвичайно важлива.

 

На столах — вироби, зроблені власноруч мамами та дітьми: сумки-шопери, розписані фарбами, свічки ручної роботи, керамічні чашки, мило та смаколики — духмяні кекси, пиріжки зефір та багато іншого.

— Мами все робили своїми руками, а діти допомагали — малювали, ліпили, творили. Усе з любов’ю, — розповідає нам одна з учасниць ярмарку.

 

Центр адаптаці підлітків з інвалідністю відкрив свої двері пів року — як місце, де діти можуть розвиватися, вчитися новому, адаптуватися до побутових умов. Водночас це і чудова можливість для їхніх батьків — залишити дітей на заняття та мати трохи часу на власні справи. А цей ярмарок став першим великим спільним заходом, зазначають організатори. Його планували давно, але через безпекову ситуацію в регіоні неодноразово відкладали. Сьогодні ж територія центру сповнена радістю — тут лунає музика та щасливий сміх тих, хто понад усе потребує підтримки та допомоги дорослих.

 

Найшвидше на ярмарку сьогодні розійшлися смаколики: медівники, зефір та інші солодощі. Зібрані гроші організатори ще не рахували, але зазначають: це — не головне. Найбільше важать усмішки дітей, адже сьогодні вони зробили важливу справу — внесок у допомогу тим, хто обергіає нас на фронті.

ПО ТЕМІ:

З чотирьох стін — у життя: у Кременчуці діє унікальний центр для підлітків з інвалідністю

2
Автор: Яна Гудзь
Теги: благодійний ярмарок центр адаптації підлітки інвалідність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх