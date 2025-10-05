Тепло руками дітей і мам: у Центрі адаптації підлітків з інвалідністю провели благодійний ярмарок

Частину зібраних коштів планують витратити на придбання новорічної ялинки для дітей, усе інше спрямують на допомогу ЗСУ

Сьогодні у Центрі адаптації підлітків з інвалідністю у Кременчуці, що знаходиться на вулиці Академіка Маслова, 19Б — запах свіжої випічки, дитячий сміх і щире бажання робити добро. Це перший благодійний ярмарок, який організувала Алла Жмеринецька разом із мамами та дітьми, що відвідують центр. На заході побували і кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Виручені на ярмарку кошти планують розділити на дві частини — придбати для дітей у центр новорічну ялинку, аби створити таку важливу для них атмосферу свята та подарувати радість. Усе інше спрямують на допомогу Збройним силам України — підтримка захисників на фронті нині надзвичайно важлива.

На столах — вироби, зроблені власноруч мамами та дітьми: сумки-шопери, розписані фарбами, свічки ручної роботи, керамічні чашки, мило та смаколики — духмяні кекси, пиріжки зефір та багато іншого.

— Мами все робили своїми руками, а діти допомагали — малювали, ліпили, творили. Усе з любов’ю, — розповідає нам одна з учасниць ярмарку.

Центр адаптаці підлітків з інвалідністю відкрив свої двері пів року — як місце, де діти можуть розвиватися, вчитися новому, адаптуватися до побутових умов. Водночас це і чудова можливість для їхніх батьків — залишити дітей на заняття та мати трохи часу на власні справи. А цей ярмарок став першим великим спільним заходом, зазначають організатори. Його планували давно, але через безпекову ситуацію в регіоні неодноразово відкладали. Сьогодні ж територія центру сповнена радістю — тут лунає музика та щасливий сміх тих, хто понад усе потребує підтримки та допомоги дорослих.

Найшвидше на ярмарку сьогодні розійшлися смаколики: медівники, зефір та інші солодощі. Зібрані гроші організатори ще не рахували, але зазначають: це — не головне. Найбільше важать усмішки дітей, адже сьогодні вони зробили важливу справу — внесок у допомогу тим, хто обергіає нас на фронті.