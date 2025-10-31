У Кременчуці тролейбуси можуть змінити рух: через відключення світла вони рухатимуться автономно

Сьогодні, 31 жовтня, у Кременчуці тролейбуси до кінця дня перейдуть на автономний хід через планові відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба мерії.
Зміни в русі діятимуть із 19.00 до 22.00. У цей період можливі тимчасові відхилення від звичних графіків.
У тролейбусному управлінні зазначили, що роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності для пасажирів, і закликали містян враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, учора у Кременчуці через відключення електроенергії рух тродейбусів тимчасово зупинився.
