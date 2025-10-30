У Кременчуці через відключення електроенергії зупинилися тролейбуси

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 252

У Кременчуці тимчасово призупинили рух усіх тролейбусів через відключення електроенергії на підстанціях тролейбусного управління. Про це повідомили у пресслужбі міськвиконкому.

У комунальному підприємстві зазначили, що намагаються забезпечити роботу тролейбусів на автономному ходу. Тим часом приватні перевізники організували рух автобусів з мінімальними інтервалами, аби містяни могли дістатися на роботу та у справах.

Про відновлення руху тролейбусів повідомлять додатково.

Нагадаємо, вчора і позавчора тролейбуси також рухались на автономному ходу.