У Кременчуці через відключення електроенергії зупинилися тролейбуси 

У Кременчуці тимчасово призупинили рух усіх тролейбусів через відключення електроенергії на підстанціях тролейбусного управління. Про це повідомили у пресслужбі міськвиконкому.
У комунальному підприємстві зазначили, що намагаються забезпечити роботу тролейбусів на автономному ходу. Тим часом приватні перевізники організували рух автобусів з мінімальними інтервалами, аби містяни могли дістатися на роботу та у справах.
Про відновлення руху тролейбусів повідомлять додатково.
Нагадаємо, вчора і позавчора тролейбуси також рухались на автономному ходу.
