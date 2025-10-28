У Кременчуці зранку тролейбуси їздитимуть на автономному ходу

Сьогодні, 09:00

До 11.00 рух електротранспорту може відхилятися від графіка

28 жовтня через планові відключення електроенергії з 8.00 до 11.00 тролейбуси у Кременчуці курсуватимуть із використанням автономного ходу. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Вказано, що в цей час можливі тимчасові відхилення від затверджених графіків руху. Містян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, Кременчук отримає новий громадський транспорт за кошти Європейського інвестиційного банку.