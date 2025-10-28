У Кременчуці зранку тролейбуси їздитимуть на автономному ходу

28 жовтня через планові відключення електроенергії з 8.00 до 11.00 тролейбуси у Кременчуці курсуватимуть із використанням автономного ходу. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Вказано, що в цей час можливі тимчасові відхилення від затверджених графіків руху. Містян просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок.
Нагадаємо, Кременчук отримає новий громадський транспорт за кошти Європейського інвестиційного банку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.