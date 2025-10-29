У Кременчуці тролейбуси курсують на автономному ходу через відключення світла

Сьогодні, 29 жовтня, у Кременчуці частину тролейбусів перевели на автономний хід через планові відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба мерії.
Зміни в русі діятимуть до 17.00. У цей період можливі тимчасові відхилення від звичних графіків.
У тролейбусному управлінні зазначили, що роблять усе можливе, аби мінімізувати незручності для пасажирів, і закликали містян враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, вчора зранку тролейбуси також рухались на автономному ходу.
