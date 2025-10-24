ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Відео

«Лише три танці»: виступу Georgian Royal Ballet у Кременчуці завадила тривога — фоторепортаж

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 191

 

Попри короткий виступ, гялдачі лишилися під неймовірними враженнями

На концерт неймовірного всесвітньо відомого Georgian Royal Ballet, який був запланований на четвер, 23 жовтня, у кременчуцький Міський палац культури прийшли сотні шанувальників краси, естетики, грузинської культури та танцю.

В залі МПК не залишилося жодного вільного місця — був аншлаг.

Проте, глядачі встигли насолодитися лише трьома танцями.

 

Вітальний танець, в якому були грація, високі стрибки, неймовірної краси національні костюми.

 

«Весільний танець» більш нагадував театральну постанову. Танцюристи своїми рухами передавали справжню атмосферу грузинського весілля й занурювали глядачів в свою культуру.

 

Коли на сцену вийшли чоловіки-бійці, зал завмер від напруження, а коли танцювали жінки — всі спостерігали із захопленням за їхньою грацією та легкістю.

Не встигли артисти завершити третю композицію, як пролунав сигнал повітряної тривоги.

З сумом покидали глядачі свої місця й довгий час чекали відбію, не розходячись. Проте його не було понад півтори години.

— Ми відчули справжню магію танцю, — розповіла одна із глядачок під час вимушеної перерви. — Це було не просто шоу,це справжня подорож у душу грузинського народу. Шкода, що країна-агресор знов завадила нам насолодитися прекрасним. Що ж, прийдемо ще раз.

Georgian Royal Ballet — це легендарний ансамбль, який представляє гордість грузинського народу. Їхні виступи поєднують у собі вибухову енергію чоловічих танців, ніжність жіночих партій та бездоганну майстерність постановок. Кожен рух, кожний погляд і кожний жест — це розповідь про любов до Батьківщини, силу духу


Автор: Мирослава Українська
