На концерт неймовірного всесвітньо відомого Georgian Royal Ballet, який був запланований на четвер, 23 жовтня, у кременчуцький Міський палац культури прийшли сотні шанувальників краси, естетики, грузинської культури та танцю.
В залі МПК не залишилося жодного вільного місця — був аншлаг.
Проте, глядачі встигли насолодитися лише трьома танцями.
Вітальний танець, в якому були грація, високі стрибки, неймовірної краси національні костюми.
«Весільний танець» більш нагадував театральну постанову. Танцюристи своїми рухами передавали справжню атмосферу грузинського весілля й занурювали глядачів в свою культуру.
Коли на сцену вийшли чоловіки-бійці, зал завмер від напруження, а коли танцювали жінки — всі спостерігали із захопленням за їхньою грацією та легкістю.
Не встигли артисти завершити третю композицію, як пролунав сигнал повітряної тривоги.
З сумом покидали глядачі свої місця й довгий час чекали відбію, не розходячись. Проте його не було понад півтори години.
Georgian Royal Ballet — це легендарний ансамбль, який представляє гордість грузинського народу. Їхні виступи поєднують у собі вибухову енергію чоловічих танців, ніжність жіночих партій та бездоганну майстерність постановок. Кожен рух, кожний погляд і кожний жест — це розповідь про любов до Батьківщини, силу духу
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.