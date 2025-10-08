ГО "Захист держави"
Культура, Топ-новина

«Дякую, інтелігенціє!»: у Кременчуці вперше заспівала Klavdia Petrivna

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 107

Протягом концерту не було жодної повітряної тривоги

Минулого вечора у Кременчуці в міському палаці культури було по-справжньому гаряче. Тут «запалювала» популярна українська співачка Klavdia Petrivna — вона вперше приїхала в наше місто з концертною програмою в рамках всеукраїнського туру.

«Шановна інтелігенціє, запрошуємо вас на шоу, яке залишить мільйон фотографій у вашій галереї! Готуйте місце на телефоні!», — зазначалося в афіші, і це підтвердилося.

З перших хвилин концерту на сцені розгорнулося яскраве театральне дійство, насичене емоціями, спілкуванням із глядачами: в променях сапфірів Klavdia Petrivna, музиканти та балет танцювали та запрошували доєднатися всіх присутніх в залі.

 До речі, співачка зібрала аншлаг — в залі не залишилося жодного вільного місця.

 Кожен номер був продуманий як окрема сцена, з елементами театру, з декораціями, світлом, іноді — імпровізаціями. Зірка не просто співала — вона проживала кожен твір перед глядачами, зверталася до шанувальників, запрошувала долучитись.

 Зал шляхетно розважався під улюблені пісні в живому виконанні. «Я тобі брехала», «Знайди мене», «Не лякай» — співали всім разом.

Під «Техно» та «Барон» — танцювали навіть найдоросліші глядачі.

 Під час концерту провели аукціон, до якого долучались усі охочі. Зворушливим моментом стало запрошення на сцену маленької дівчинки, мама якої задонатила й отримала в подарунок портрет співачки.

 Концерт був дуже класним — справжнім, яскравим, енергетично насиченим.

«Дякую, інтелігенціє!» — звернулася до своїх шанувальників Klavdia Petrivna, яку не хотіли відпускати зі сцени й викликали на біс.

— Вона дуже крута! Я така щаслива, що потрапила на концерт! Я шанувальниця співачки, знаю всі її пісні. Вона ще крутіша, ніж у телевізорі! — поділилася 10-річна Анастасія.

До речі протягом концерту не було жодної повітряної тривоги.

— Klavdia Petrivna своєю енергетикою навіть російські дрони відлякала. Запрошуємо приїжджати до нас ще! Дуже сподобався концерт! Я весь час танцювала! — сказала Валерія, ще одна шанувальниця творчості відомої співачки.

Автор: Мирослава Українська
Теги: концерт МПК співачка
