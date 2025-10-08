«Дякую, інтелігенціє!»: у Кременчуці вперше заспівала Klavdia Petrivna

Минулого вечора у Кременчуці в міському палаці культури було по-справжньому гаряче. Тут «запалювала» популярна українська співачка Klavdia Petrivna — вона вперше приїхала в наше місто з концертною програмою в рамках всеукраїнського туру.
З перших хвилин концерту на сцені розгорнулося яскраве театральне дійство, насичене емоціями, спілкуванням із глядачами: в променях сапфірів Klavdia Petrivna, музиканти та балет танцювали та запрошували доєднатися всіх присутніх в залі.
До речі, співачка зібрала аншлаг — в залі не залишилося жодного вільного місця.
Кожен номер був продуманий як окрема сцена, з елементами театру, з декораціями, світлом, іноді — імпровізаціями. Зірка не просто співала — вона проживала кожен твір перед глядачами, зверталася до шанувальників, запрошувала долучитись.
Зал шляхетно розважався під улюблені пісні в живому виконанні. «Я тобі брехала», «Знайди мене», «Не лякай» — співали всім разом.
Під «Техно» та «Барон» — танцювали навіть найдоросліші глядачі.
Під час концерту провели аукціон, до якого долучались усі охочі. Зворушливим моментом стало запрошення на сцену маленької дівчинки, мама якої задонатила й отримала в подарунок портрет співачки.
Концерт був дуже класним — справжнім, яскравим, енергетично насиченим.
«Дякую, інтелігенціє!» — звернулася до своїх шанувальників Klavdia Petrivna, яку не хотіли відпускати зі сцени й викликали на біс.
До речі протягом концерту не було жодної повітряної тривоги.
