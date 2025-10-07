ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Відео

Сексуально. Сміливо. Естетично. У Кременчуці показали танцювальну виставу «Шафа»

Сьогодні, 10:32

Через повітряну тривогу спектакль розпочався майже з годинною затримкою

Вчора у Кременчуці в Міському палаці культури балет Олені Коляденко «Freedom Ballet» представив захоплюючий спектакль під назвою «Шафа». Це — емоційний, сміливий, сучасний перфоманс, який поєднав у собі танець, пластику, сексуальність, драму та філософію людського існування.

 З перших секунд постановка занурила зал у світ пристрастей, інтриг і внутрішніх трансформацій. Кожен рух танцівників — це не просто пластика тіла, а живий діалог із глядачем, наповнений почуттями, символізмом та драматургією.

 

«Freedom Ballet» зумів перетворити сцену палацу культури на простір, де життя, театр та мистецтво злилися в єдине дихання. У кожному номері — визнання в любові свободи, пошук себе, гра з реальністю й іронія над буденністю.

 На сцені виступили 14 танцюристів, кожен з яких створює власну історію через пластику, світло та музику. Їхні образи змінюються миттєво: від трагічних до комічних, від глибоко філософських до відверто провокаційних.

Серед артистів був і легендарний Дмитро Коляденко, який диригував «танцьовним оркестром».

Танцівники приміряли на себе безліч ролей. Вони були відверті, живі, справжні — і саме тому викликали сильну емоційну реакцію у глядачів.

— Це було сексуально, доросло, естетично. Я ловила кожен рух, і здавалося, що потрапила в інший світ, — поділилася враженнями кременчужанка, шанувальниця творчості Олени Коляденко.

Особливістю вистави є те, що головним учасником експерименту стає сам глядач. Той, хто сидить у залі, стає частиною вистави, співпереживає героям, пізнає собі через їхні рухи та емоції.

«Freedom Ballet» подарував всім присутнім справжнє мистецтво: сучасне, сміливе й естетичне.

Відродження духу: як студентський театр «Діонісій» у Кременчуці перетворює давню «Одіссею» на гімн стійкості України

Автор: Мирослава Українська
Теги: МПК балет спектакль
