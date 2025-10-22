Поблизу Кременчука легковик Opel зіткнувся з припаркованим автомобілем: водій загинув

Вчора, 17:05 Переглядів: 363

Учора, 21 жовтня, близько 17.50 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу села Мала Кохнівка легковий автомобіль Opel зіткнувся з припаркованим автомобілем Mitsubishi. Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду автомобіля Opel працівники поліції побачили в салоні чоловіка без ознак життя.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Медики, які також прибули на виклик, констатували його смерть. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Opel перебував 66-річний водій.

— Ймовірно, під час руху у чоловіка погіршився стан здоров’я, унаслідок чого він виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем Mitsubishi, - зазначають в повідомленні.

Наразі обставини та причини події встановлює слідство.

