Поблизу Кременчука легковик Opel зіткнувся з припаркованим автомобілем: водій загинув

Учора, 21 жовтня, близько 17.50 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу села Мала Кохнівка легковий автомобіль Opel зіткнувся з припаркованим автомобілем Mitsubishi. Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду автомобіля Opel працівники поліції побачили в салоні чоловіка без ознак життя.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Медики, які також прибули на виклик, констатували його смерть. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що за кермом автомобіля Opel перебував 66-річний водій.
Наразі обставини та причини події встановлює слідство.
Ми писали, що учора ввечері на території АЗС в Лубенському районі знайшли тіло померлої людини — поліція встановлює обставини смерті.
А 11 жовтня на автодорозі Суми–Пирятин, поблизу села Курінька Пирятинської громади Лубенського району, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — автомобіль ЗАЗ під керуванням 60-річного чоловіка зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, за кермом якого перебував 48-річний водій.
