Кременчук, Спорт

ХК «Кременчук» програв румунській команді у Континентальному кубку

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 72

ХК «Кременчук» посів друге місце на етапі Континентального кубка

Хокейний клуб «Кременчук» завершив виступи на етапі Континентального кубка ІІHF у Румунії. У третьому матчі українська команда поступилася господарям турніру — клубу «Георгені» з рахунком 0:11 (3:0, 4:0, 4:0). Про це повідомили у Федерації хокею України.

Суперник закинув 28 шайб за три матчі турніру та пропустивши лише одну — у грі проти «Будапешта».

За підсумками змагань «Кременчук» посів друге місце у своїй групі. Команда повертається до України та продовжить виступи у чемпіонаті.

Нагадаємо, у цьогрічних змаганнях «Кременчук» переміг сербів та угорців.

Додамо, що це був другий виступ у Континентальному кубку у історії «Кременчука». Раніше команда виступала у турнірі у сезоні 2022/23, але не змогла пройти до другого етапу. У сезоні 2020/21 клуб також мав грати у єврокубку, проте змагання скасували через пандемію COVID-19.

