ХК «Кременчук» здобув першу перемогу на Континентальному кубку

Вчора, 22:00 Переглядів: 131

Хокеїсти «Кременчука» здобули першу перемогу на Континентальному кубку. 17 жовтня команда перемогла угорську «Академію Будапешт» із рахунком 3:2. Про це повідомили у Федерації хокею України.

Шайби у складі кременчуцької команди закинули Брага, Андрущенко (пас — Целогородцев) та Геворкян (пас — Безуглий). Найкращим гравцем зустрічі у складі «Кременчука» визнали Віталія Ляльку.

Наступний матч чемпіони України проведуть проти сербської «Црвени Звезди» 18 жовтня о 15.00.

Нагадаємо, це другий виступ у Континентальному кубку у історії «Кременчука». Раніше команда виступала у турнірі у сезоні 2022/23, але не змогла пройти до другого етапу. У сезоні 2020/21 клуб також мав грати у єврокубку, проте змагання скасували через пандемію COVID-19.