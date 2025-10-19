ХК «Кременчук» розгромив сербів на Континентальному кубку

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 227

Хокейний клуб «Кременчук» здобув перемогу над сербською «Црвеною Звездою» у Континентальному кубку з рахунком 12:0 (4:0, 4:0, 4:0). Про це повідомили у Федерації хокею України.

Одразу кілька гравців відзначилися дублями: Брага, Середницький, Лялька, Попережай. Голкіпер Едуард Захарченко провів матч «на нуль» і оформив шат-аут.

Після двох ігор у команди з Кременчука 6 очок — стільки ж, як і в наступного суперника, румунського клубу «Георгені».

Нагадаємо, 17 жовтня хокеїсти «Кременчука» здобули першу перемогу на Континентальному кубку. Команда перемогла угорську «Академію Будапешт» із рахунком 3:2.