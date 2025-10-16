У торгах на викуп будівлі автошколи у центрі Кременчука перемогла полтавська компанія: що відомо

Сьогодні, 14:36 Переглядів: 241

У другому аукціоні на викуп будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці, перемогла полтавське товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ABC Полтава». Компанія запропонувала за лот понад 10 мільйонів гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro Sale 16 жовтня.

Стартова ціна будівлі цього разу склала 1 тис. 286 гривень. Фінальна ціна зросла у понад 7 тисяч разів. Найвищі ставки запропонували ТОВ «ABC Полтава» — понад 10 мільйонів гривень та ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» — 8,2 млн гривень.

Перші торги на викуп цієї будівлі виявились неуспішними, тому стартову ціну лота знизили на 50% — від 2,5 тис. гривень до майже 1,3 тис. гривень. Перший аукціон провели наприкінці вересня. До «фіналу» дійшли дві дніпровські компанії — ТОВ «Рент Проперті Дніпро» та ТОВ «Фебр». Ціна майна зросла у понад 19 тисяч разів — до 51 мільйона гривень. Переможницею стало ТОВ «Рент Проперті Дніпро».

Втім обох «фіналістів» дискваліфікували. «Рент Проперті Дніпро» не підписав протокол про результати електронного аукціону у відповідні строки, а наступний за ціновою пропозицією — «Фебр» — відмовився це робити, про що надав лист Фонду.

Тому 7 жовтня регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській і Сумській областях оголосив новий аукціон.

Що відомо про компанії

За даними YouControl, ТОВ «ABC Полтава» зареєстрували у 2017 році у Полтаві. Основний вид діяльності — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Керівницею ТОВ на сьогодні є Оксана Бабіна, а кінцевими бенефіціарами — Руслан Стаценко з Полтавської області та Олександр Степаненко з Харківської області.

«ABC Полтава» вже брало участь у перших торгах на викуп автошколи у Кременчуці — фінальна пропозиція ТОВ тоді склала 10 млн гривень.

Як писало видання «Полтавщина», у жовтні 2023 року правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття землі та будівництва магазину «Свіжина» на вулиці Соборності, 48н у Полтаві (ч.4 ст. 197-1 Кримінального кодексу України). У справі фігурувало ТОВ «АВС Полтава».

За даними прокуратури, підприємець Володимир Степаненко нібито незаконно захопив земельну ділянку поруч з орендованою та збудував на ній частину магазину без дозвільних документів.

Однак через майже два роки Київський районний суд Полтави закрив справу у зв’язку із закінченням строку давності, звільнивши Степаненка від кримінальної відповідальності.

Адвокат підприємця подав клопотання із поясненням, що його клієнт вийшов зі складу засновників ТОВ «АВС Полтава» ще 26 грудня 2019 року і відтоді не мав відношення до господарської діяльності товариства. Від цієї дати почався п’ятирічний строк давності, який сплив наприкінці 2024 року.

Попри вихід Степаненка зі співзасновників, фактичний контроль над підприємством зберегла його родина, пише видання. За даними системи YouControl, серед співвласників «АВС Полтава» значиться його родич — Олександр Степаненко, ймовірно брат Володимира, пишуть журналісти.

Представниця прокуратури погодилася із клопотанням захисту. Після розгляду матеріалів справи суд ухвалив рішення звільнити Володимира Степаненка від відповідальності за незаконне збільшення площі магазину.

ТОВ «Бізнес Солюшнс Про» існує менш як рік — товариство зареєстували у листопаді торік в Дніпрі. Керівником компанії вказаний адвокат Кирилл Федорчук, він є і серед кінцевих бенефіціарів. Інша бенефіціарка — Віра Влазнєва.

Додамо, що Кирилл Федорчук є засновником і керівником ТОВ «Рент Проперті Дніпро» — компанії, що перемогла у першому аукціоні, з пропозицією у 51 млн грн.

Нагадаємо, виконком планував взяти участь у аукціоні з максимальною пропозицією у 5 мільйонів гривень. Міська влада хотіла знести будівлю і облаштувати на цьому місці сквер.