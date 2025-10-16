Опалення у школах і дитсадках Кременчука: що про це каже міська влада

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 580 Коментарів: 1

Тепло наразі не даватимуть у школи і дитсадки Кременчука через погодні умови — незабаром очікується підвищення температури повітря у громаді. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 16 жовтня під час засідання виконавчого комітету.

— Якщо у групах в дитсадках є до +16 градусів, то будемо розбиратись. Обігрівачі можна використоувати, — сказав Малецький.

Нагадаємо, 9 жовтня у медичних закладах Кременчука почали вмикати опалення. На початку жовтня Малецький розповів, що у Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону.