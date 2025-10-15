Кременчук планує встановити партнерство із містом-героєм Бахмутом

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 92

Кременчук планує укласти меморандум про співпрацю із містом Бахмут, що на Донеччині. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету сьогодні, 15 жовтня.

Як повідомив департаменту економіки Микола Здойма, Кременчук та Бахмут мають намір започаткувати партнерські відносини для подальшої співпраці у гуманітарній, соціальній, економічній та культурній сферах.

Створення партнерства з містами, які мають можливості для допомоги, — важливий крок для майбутнього відновлення. Представники Кременчука вже підтримують мешканців Бахмута, зокрема переселенців, які проживають у місті.

Раніше Кременчук вже підписав аналогічні меморандуми із Часовим Яром та Лиманом на Донеччині.

Зауважимо, що нині у Кременчуці проживають понад 900 внутрішньо переміщених осіб із Бахмута.