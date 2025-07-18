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Кременчук став новим домом для понад 900 жителів Бахмута: нині тут будують нове житло для переселенців

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 560

 

До Кременчука приїхав міський голова Бахмута Олексій Рева, аби вкотре зустрітися із релокованими громадянами

Нині у Кременчуці офіційно зареєстровані понад 900 релокованих жителів із Бахмута. Про це стало відомо під час засідання сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 18 липня, на якій був присутній і міський голова Бахмута Олексій Рева.

Разом із представниками Кременчуцької міськради Рева оглянув приміщення, де планується виділення житла для внутрішньо переміщених осіб. 

Міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що жителі Бахмута вже стали «новими кременчужанами»: вони працюють у медичних закладах, комунальних підприємствах та інших установах міста.

Ми все робимо для того, щоб людям було комфортно. Головна мета — житло, робота, садки, школи, щоб родини не роз’єднувалися. Дякую Кременчуку за підтримку. Вірю, що ми знайдемо сили, натхнення і порозуміння для того, щоб відбудувати фортецю Бахмут після перемоги, — заявив під час виступу на сесії міської ради Олексій Рева.

Міський голова Бахмута також додав, що навіть попри окупацію, громада міста продовжує підтримувати Збройні сили України: від початку повномасштабного вторгнення на потреби війська спрямували близько 800 мільйонів гривень.

Нагадаємо, рік тому Олексій Рева уже зустрічався із бахмутянами у Кременчуці.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Бахмут переселенці житло
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