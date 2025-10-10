ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, ТЪ у темі

У Кременчуці суд звільнив ексбухгалтерку мерії від частини обвинувачень

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 305

Суд звільнив від відповідальності за ст. 366. Разом із тим розгляд за ч.3 ст. 191 КК щодо можливої розтрати коштів триває

7 жовтня Автозаводський районний суд звільнив колишню головну бухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету Валентину Костюк від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення) через сплив строків давності. Водночас суд продовжив розгляд обвинувачення за ч.3 ст. 191 КК України (привласнення/розтрата в особливо великих розмірах чи за попередньою змовою). Про це йдеться в ухвалі суду та на сайті Судової влади.

За матеріалами справи, епізоди підроблення стосуються підписання відомостей на аванс і зарплату працівників виконкому у 2016–2018 роках. За версією слідства, у документи внесли неправдиві дані. Виконавчому комітету завдали шкоди на майже 3 млн грн

Захисник обвинуваченої попросив закрити цю частину провадження через строки давності. Проти цього заперечувала сторона потерпілого, виконком. Представником потерпілого у цій справі виступає директор юридичного департаменту Валерій Мирошніченко. 

Прокуратура не заперечувала проти клопотання захисника обвинуваченої.

Суд зазначив, що ч.1 ст. 366 КК — нетяжкий злочин із 5-річним строком давності. Останній інкримінований епізод датований 10.07.2018, нових злочинів обвинувачена не вчиняла та від суду не ухилялась.

Ухвала набирає чинності після 7 днів, якщо сторони не подадуть апеляцію. Скаргу можна подати до Полтавського апеляційного суду.

Нагадаємо, торік стало відомо, що іншу колишню бухгалтерку Кременчуцького виконавчого комітету розшукував Інтерпол.

Автор: Телеграф Джерело фото: dostup.org.ua
Теги: бухгалтер виконком розкрадання
