Минулої ночі патрульні виявили в Кременчуці двох п’яних водіїв

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 91

За керування транспортом у стані сп’яніння передбачена відповідальність від 17 до 51 тисячі гривень

Правоохоронці щодня виявляють на дорогах Кременчука та району нетверезих водіїв. Так, лише за минулу ніч патрульні зупинили двох водіїв, які перебували за кермом автівок з ознаками сп’яніння. Кожного з них відсторонили від керування та за фактом правопорушення оформили адміністративні матеріали. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Учора, близько опівночі, на тупику Малокохнівському поліцейські зупинили автомобіль Honda. Під час спілкування інспектори встановили, що 45-річний водій не має права керування та має ознаки алкогольного сп’яніння.

На чоловіка склали адміністративні матеріали:

за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування);

за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Другого водія напідпитку виявили близько 2-ї години ночі на вулиці Чумацький Шлях. Поліцейські зупинили ЗАЗ Lanos, за кермом якого перебував 50-річний чоловік, який також не мав права керування, але мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. На нього інспектори склали матеріали за тими ж статтями КУпАП.

У патрульній поліції нагадують, що керування у стані сп’яніння — це не просто порушення закону, а реальна загроза життю і здоров’ю всіх учасників дорожнього руху.

— Якщо ви бачите нетверезого водія — негайно телефонуйте 102, - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що лише за минулий понеділок патрульні зупинили у Кременчуці 9 водіїв, які перебували за кермом з ознаками сп’яніння. А упродовж минулих вихідних у Кременчуці патрульні зупинили 11 нетверезих водіїв.

Раніше ми писали, що протягом серпня патрульна поліція Кременчука виявила на дорогах району 101 п’яного водія.