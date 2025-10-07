ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

У Горішніх Плавнях родинам полеглих воїнів передали державні нагороди

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 94

 

Солдата Петра Демченка посмертно удостоїли ордену «За мужність» ІІІ ступеня. Солдата Івана Коробка посмертно нагородили «Комбатантським хрестом»

У Горішніх Плавнях рідним двох полеглих воїнів передали нагороди, якими вони були відзначені посмертно. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру територіального комплектування та соціальної підтримки.

Солдат Петро Демченко загинув 11 травня 2023 року від російського мінометного обстрілу поблизу села Залізнянське Донецької області. Він служив у лавах 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Кременчучина провела в останню путь воїна Петра Демченка

За особисту мужність, героїзм і відвагу, виявлені під час захисту України, Указом Президента від 14 квітня 2025 року Петро Демченко посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

 

Солдат Іван Коробка загинув 13 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута. Він воював у складі 3-ї окремої штурмової бригади.
За мужність і відданість службі Іван Коробка нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Комбатанський хрест».

 
На знак пошани до родини загиблого нагороду передали разом із нагрудним знаком «Честь та Пам’ять» — символом того, що в родині є Герой, який віддав життя за Україну.

Нагороди рідним вручив начальник Першого відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковник Олександр Пушенко.

 

Нагадаємо, нещодавно полеглому захиснику із Горішніх Плавнів Сергію Долгополову посмертно присвоїли орден «За мужність» ІІ ступеня.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: війна воїни світла нагородження Горішні Плавні
  Kiaparts
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


