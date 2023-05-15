Кременчучина провела в останню путь воїна Петра Демченка

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Сьогодні, 15 травня, у громаді Горішніх Плавнів віддали шану загиблому на російсько-українській війні захиснику, солдату Збройних Сил України Петру Демченку.

Народився Петро Васильович Демченко 20 листопада 1980 року в селі Солошине. Після закінчення 9 класів Солошинської загальноосвітньої школи, продовжив навчання і згодом здобув професію водія автотранспортних засобів категорії «А», «В» і «С». Розпочав свою трудову діяльність у колгоспі «Дніпро», потім працював водієм на Горішньоплавнівському хлібозаводі, а з 2016 року — у ТОВ «Феррострой».

22 березня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 11 травня 2023 року, захищаючи волю й незалежність України, водій стрілецького батальйону солдат Збройних Сил України Демченко Петро, загинув смертю хоробрих у районі населеного пункту Залізнянське Донецької області.

Світла й вічна пам’ять про солдата Петра Демченка назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України.

Петра Васильовича Демченка поховали з військовими почестями на кладовищі в с. Солошиному.