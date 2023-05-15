На Полтавщині знайшли мертвим 19-річного юнака, який безвісти зник місяць тому

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 719

Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Сьогодні, 15 травня, у селі Піски Заводської тергромади Миргородського району місцевий житель виявив у річці Артополот тіло 19-річного юнака. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Відомо, що хлопець житель Миргородського району, який зник ввечері 15 квітня 2023 року. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Владислав Єжелий безвісти зник рівно місяць тому.