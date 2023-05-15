Мер Кременчука розповів, коли журналістів пускатимуть на засідання сесій

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 382

Сьогодні, 15 травня, під час мітингу батьків 19-ї школи «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у міського голови Віталія Малецького, коли місцеві ЗМІ зможуть знову потрапити на сесії міської ради та коли відновлять публікацію проєктів рішень сесії та виконкому.

— Від редакторів кременчуцьких ЗМІ ми написали вам звернення з проханням пускати нас на сесії міської ради та оприлюднювати проєкти рішень. Коли ми отримаємо відповідь?

— Дивіться, після того, як МОЗ зніме заборону по пандемії, ми сподіваємося, що це станеться найближчим часом, тоді ми до вас усе доведемо.

— Тобто нас не пускають на сесії через пандемію COVID?

— Вас не пускають по карантинних обмеженнях та через те, що ми розглядаємо питання оборонного бюджету.

— Коли ми отримаємо відповідь на наше звернення?

— У встановлені законом терміни.

Нагадаємо, третього травня журналісти направили звернення з вимогою відновити доступ журналістів до засідань міської ради, відновити оприлюднення проєктів рішень та своєчасно надавати коментарі. За приклад ми навели роботу інших міст України, які, попри воєнний стан, пускають журналістів на засідання сесій та комісій, а також у повному доступі надають документи міської ради та виконавчого комітету.

Відповідь має надійти за 30 днів.

«Сердечна рада»: як кременчуцькі депутати приймають рішення під час війни