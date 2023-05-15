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Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

Як з обласного бюджету допомагали жителям Кременчуччини, які постраждали від російської агресії

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 349

 

Торік у Кременчуці внаслідок ракетного удару був зруйнований ТЦ «Амстор» загинуло 22 людини

Допомога усім постраждалим та родинам загиблих від російської агресії на Кременчуччині надавалася не тільки з державного та місцевого бюджетів, а й з обласного. Це робилося в ході реалізації Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки.

Про це у понеділок, 15 травня, на апаратній нараді Полтавської обласної військової адміністрації заявила директорка Департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко.

За її словами, вже у липні 2022 року до обласної програми були внесені зміни для надання допомоги сім’ям загиблих та постраждалим внаслідок ракетного удару російської армії по ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Виплати були здійснені 18 сім’ям загиблих та 105 постраждалим особам.

Крім того, матеріальна допомога з обласного бюджету була виплачена постраждалим внаслідок ракетного обстрілу мешканцям населених пунктів Кременчуцького району. На це витратили 2,7 млн грн. Допомога була виплачена усім, хто подав заяви та надав до них відповідні документи.

Нагадаємо, на Кременчуччині від ракетних ударів ворога пошкоджено 144 будинки — їх власники отримали допомогу. З бюджетів територіальних громад та обласного бюджету власникам зруйнованих та пошкоджених будинків виплачено майже 5 млн грн

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА допомога Амстор обласний бюджет
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