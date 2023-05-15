На заправках Полтавщини подешевшало все: які ціни на автомобільне пальне 15 травня

У понеділок, 15 травня, на багатьох заправках Полтавщини знову подешевшали бензин та дизельне пальне. Ціни на своїх АЗС сьогодні знизили чотири оператори. На двох мережах заправок бензин А-95 подешевшав на 1 грн та 30 копійок за літр, а бензин А-92 на 1,45 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на мережах заправок чотирьох операторів — на 1,5 грн, 1 грн, 70 та 20 копійок за літр. На одній із мереж АЗС сьогодні підняли ціну на автогаз на 30 копійок, проте в іншій мережі ціна зрідженого газу знизилася на 40 копійок.
Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
47,39
|-0,03
|-0,060%
|
Бензин А-95
|
45,84
|
-0,15
|-0,327%
|
Бензин А-92
|
44,05
|
-0,35
|
-0,795%
|
Дизельне пальне
|
44,52
|-0,38
|-0,849%
|
Газ автомобільний
|
22,02
|-0,01
|-0,051%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
48,99
|
46,99
|
|
43,99
|
22,19
|
Motto
|
|
43,98
|
43,58
|
44,98
|
21,98
|
U.GO
|
46,55
|
44,55
|
41,95
|
43,55
|
21,00
|
WOG
|
49,99
|
46,99
|
|
44,99
|
23,48
|
Авіас
|
47,50
|
47,00
|
46,00
|
47,00
|
20,49
|
Автотранс
|
45,98
|
44,98
|
43,98
|
22,48
|
БРСМ-Нафта
|
43,49
|
|
|
41,79
|
21,49
|
ОККО
|
49,99
|
46,99
|
|
44,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
45,00
|
43,00
|
42,00
|
42,00
|
21,45
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