На заправках Полтавщини подешевшало все: які ціни на автомобільне пальне 15 травня

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У понеділок, 15 травня, на багатьох заправках Полтавщини знову подешевшали бензин та дизельне пальне. Ціни на своїх АЗС сьогодні знизили чотири оператори. На двох мережах заправок бензин А-95 подешевшав на 1 грн та 30 копійок за літр, а бензин А-92 на 1,45 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на мережах заправок чотирьох операторів — на 1,5 грн, 1 грн, 70 та 20 копійок за літр. На одній із мереж АЗС сьогодні підняли ціну на автогаз на 30 копійок, проте в іншій мережі ціна зрідженого газу знизилася на 40 копійок.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 15.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,39 -0,03 -0,060% Бензин А-95 45,84 -0,15 -0,327% Бензин А-92 44,05 -0,35 -0,795% Дизельне пальне 44,52 -0,38 -0,849% Газ автомобільний 22,02 -0,01 -0,051%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 15.05.2023 р.