Минулого тижня на Полтавщині зареєстрували 825 нових випадків COVID-19

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В області спостерігається суттєве зменшення кількості виявлених захворілих. Смертність також знизилася

З 8 по 14 травня на Полтавщині виявили 825 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

За тиждень в області:

одужали – 806;

продовжують лікування - 759;

померли - 3.

Від початку карантину в області:

діагностували - 233 015;

одужали - 227 640;

померли - 4 616.

Раніше ми писали, що ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19, проте в Україні не досягли й 70% охоплення протиковідною вакцинацією.