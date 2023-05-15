Минулого тижня на Полтавщині зареєстрували 825 нових випадків COVID-19

В області спостерігається суттєве зменшення кількості виявлених захворілих. Смертність також знизилася
З 8 по 14 травня на Полтавщині виявили 825 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
За тиждень в області:
Від початку карантину в області:
Раніше ми писали, що ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19, проте в Україні не досягли й 70% охоплення протиковідною вакцинацією.
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