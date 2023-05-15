18 травня у Горішніх Плавнях відкриється виставка «Із української старовини: про родину з любов'ю»

У четвер, 18 травня, об 11.00 до Міжнародного дня музеїв у залі сучасної історії Краєзнавчого музею м. Горішні Плавні відбудеться відкриття виставки «Із української старовини: про родину з любов’ю».
Будуть представлені експонати з етномистецьких колекцій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського.
Відвідати виставку можна буде до 10 серпня за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, 4.
Графік роботи музею: понеділок-п’ятниця, з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00).
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