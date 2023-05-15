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Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

Торік з облбюджету Полтавщини пільговикам допомогли на 69 млн грн: скільки і хто отримає цьогоріч

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 161

 

Під дію програми соціального захисту населення в Полтавській області підпадає 36 тисяч її мешканців

Внаслідок війни кількість жителів Полтавської області, що підпадають під пільгові категорії, постійно збільшується, через що у липні планується переглянути обласну програму соціального захисту населення та збільшити її фінансування.

Про це у понеділок, 15 травня, на апаратній нараді Полтавської обласної військової адміністрації заявила директорка Департаменту соціального захисту населення Людмила Корнієнко.

На нараді розглядалося питання щодо реалізації Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки.

Як пояснила Людмила Корнієнко, обласна програма соцзахисту не дублює державні програми, а доповнює їх. Під дію обласної програми підпадає понад 36 тисяч пільговиків 11 категорій, які проживають на території області.

Соціальну підтримку та допомогу їм надають по 47 напрямкам.

Минулого року на усі ці напрямки з обласного бюджету було витрачено 69 млн грн, а на 2023 рік заплановано понад 89 млн грн.

- У зв’язку з війною збільшується кількість людей, що потребують соціального захисту та допомоги, а тому у липні на сесії обласної ради планується переглянути обласну програму соціального захисту населення та збільшити її фінансування, - зазначила Людмила Корнієнко.

Директорка Департаменту соціального захисту населення пояснила, що основна увага наразі приділяється сім’ям загиблих захисників України, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, постраждалим наслідок агресії росії та їх сім’ям.

Зокрема, безоплатне санаторно-курортне лікування надається 6 категоріям пільговиків, 295 дітей із сімей загиблих військовослужбовців отримують з обласного бюджету додаткову щомісячну матеріальну допомогу в сумі 2589 грн та інші гарантії.

Пораненим та контуженим військовослужбовцям, призваним з території області, виплачувалась матеріальна допомога у сумі до 20 тисяч грн.

На вирішення різного роду проблем минулого року матеріальна допомога була надана 3500 жителям області на загальну суму в 10 млн грн. Близько 15 млн грн було витрачено на надання допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та сім’ям померлих ліквідаторів.

В області продовжує реалізовуватися програма щодо компенсації вартості міжобласного та міжміського проїзду автобусним транспортом для 11 пільгових категорій населення.

Людмила Корнієнко зазначила, що у 2023 році сім’ям ВПО в яких є діти з інвалідністю нададуть одноразову грошову допомогу з обласного бюджету у розмірі 4000 грн, а сім’ям з дітьми, які мають онкозахворювання, буде надана більш суттєва матеріальна допомога – до 100 тисяч грн.

Вона резюмувала, що обласна програма соціального захисту розроблена на додаток державним програмам та працює разом із місцевими програмами територіальних громад, а це ще додатково близько 117 млн грн соціальних витрат на рік.

Людмила Корнієнко також повідомила, що окрім матеріальних виплат та допомог підтримка здійснюється і шляхом надання соціальних послуг. Першочергова увага – сім’ям загиблих воїнів. Зокрема, розроблений алгоритм супроводу таких сімей – від встановлення статусу до надання соціальних гарантій та розв'язання проблемних питань. На черзі надання первинної психологічної допомоги таким сім’ям та особам з інвалідністю внаслідок війни – відповідне навчання пройшли соціальні працівники у територіальних громадах області.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА соціальні виплати соціальний захист загиблі
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