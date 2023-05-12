У Кременчуцькому районі відновлене майже все пошкоджене ворогом житло: була спроба обману

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 495

Спритний чоловік з Рокитного намагався видати свою напівзруйновану від старості хату за пошкоджену ворогом, щоб отримати грошову допомогу

За останній рік від ворожих обстрілів постраждали житлові та інші об’єкти у 5 територіальних громадах Кременчуцького району. Майже все індивідуальне житло, пошкоджене ворогом, вже відновлено.

Про це на ранковому брифінгу повідомила начальниця відділу містобудування та архітектури Кременчуцької РВА Олександра Котяй, розповідаючи про єдиний державний реєстр, де фіксується пошкоджене майно.

Вона заявила, що всі об’єкти, що були пошкоджені в районі, вже внесені у цей реєстр.

За словами Олександри Котяй, ремонт пошкодженого житла проводився за кошти бюджетів територіальних громад, обласного бюджету та кошти власників. Затримки щодо виплати допомоги були лише у тих, хто мав не оформлені документи на право власності. Після їх оформлення власники повторно подавали заяви на матеріальну допомогу і їм її надавали.

Водночас ситуацією намагався скористатися мешканець села Рокитне, який прикинувся жертвою російської агресії, щоб отримати грошову допомогу з обласного бюджету.

— Під час збору даних про пошкоджене через обстріли майно на території району, до комісії звернувся чоловік з населеного пункту, де не було зафіксовано жодних руйнувань. Він сказав, що через ракетні обстріли в нього було зруйновано дах будинку. Комісія прибула на місце виклику та визначила, що дах обвалився через те, що будинок старий, — пояснила Олександра Котяй.

Вона зазначила, що всі звернення щодо руйнувань перевіряє спеціально створена комісія, тому використати ситуацію для отримання безпідставної грошової допомоги не вийде. Якщо ж в когось є невідновлена внаслідок пошкодження ворогом нерухомість, він може вносити дані про неї до єдиного державного реєстру через застосунок «Дія».

Нагадаємо, на Кременчуччині від ракетних ударів ворога пошкоджено 144 будинки — їх власники отримали допомогу. З бюджетів територіальних громад та обласного бюджету власникам зруйнованих та пошкоджених будинків виплачено майже 5 млн грн.