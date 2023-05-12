У Кременчуці зіткнулись мотоцикл і велосипед: мотоцикліст отримав тілесні ушкодження

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 359 Коментарів: 2

Вчора, 11 травня, близько 15.30, у Кременчуці, на проспекті Лесі Українки сталася ДТП. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Попередньо, мотоцикл Yamaha, яким керував місцевий 34-річний чоловік, зіткнувся із велосипедом, яким керував 72-річний місцевий. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з'ясовують обставини та причини ДТП.