Кременчужан запрошують вранці побігати разом з патрульними

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 3

Патрульна поліція Кременчука впроваджує нову ініціативу «Бігай, щоб бути у формі». Щодня патрульні поліцейські працюють над покращенням своїх навичок та запрошують вас долучитися до відкритих пробіжок.

— Бігати будемо зранку. Дистанції, які будуть доступні для пробігу — 3 км, 5 км та 10 км. Таким чином, кожен зможе обрати відстань за своїми можливостями. Попередня реєстрація є обов’язковою. Також перед відвідуванням заходу проконсультуйтеся у лікаря щодо наявності протипоказань. Не втрачайте можливість та долучайтеся до нашої ініціативи, щоб провести час з користю, зустріти нових друзів та покращити своє фізичне самопочуття! — зазначили правоохоронці.

Форма для реєстрації. Після реєстрації вам надійде повідомлення про точний час та місце пробіжки.