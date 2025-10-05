Упродовж 3-5 жовтня вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного взяли участь у трьох чемпіонатах, де вибороли різні призові місця. Досягненнями спортсменів ділиться адміністрація закладу освіти.
3–4 жовтня в Кропивницькому відбувся відкритий Всеукраїнський турнір із кіокушинкай карате серед юнаків та дівчат 2010–2017 р. н. у розділах куміте та ката.
Учні з Кременчука показали високі результати:
ІІ місце — Ілона Гелуненко;
ІІ місце — Артур Митнюк;
ІІІ місце — Катерина Дубина;
ІІІ місце — Поліна Авер’янова.
Готував спортсменів до замагань тренер Олександр Ложченко.
4–5 жовтня у селищі Чорнобай Черкаської області відбувся відкритий обласний турнір із греко-римської боротьби пам’яті І.М. Піддубного.
Учні 8-Б класу Данило та Денис Зайці вибороли І місця у своїх категоріях і стали чемпіонами змагань.
Незмінний тренер борців — Сергій Бузько.
Також 3–4 жовтня в Кропивницькому пройшов відкритий обласний турнір із дзюдо, присвячений воїнам Сил спеціальних операцій, серед юнаків 2011–2014 р. н.
Результати кременчуцьких спортсменів:
ІІІ місце (60 кг) — Єгор Шаповаленко,
5 місце (73 кг) — В’ячеслав Марченко.
Тренер спортсменів — Василь Васильович Новік.
