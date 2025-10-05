ГО "Захист держави"
Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери трьох чемпіонатів

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 146

 

Нагороди спортсмени вибороли у турнірах із карате, боротьби та дзюдо

Упродовж 3-5 жовтня вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. І. Піддубного взяли участь у трьох чемпіонатах, де вибороли різні призові місця. Досягненнями спортсменів ділиться адміністрація закладу освіти.

Успіхи на турнірі з кіокушинкай карате

3–4 жовтня в Кропивницькому відбувся відкритий Всеукраїнський турнір із кіокушинкай карате серед юнаків та дівчат 2010–2017 р. н. у розділах куміте та ката.

 

Учні з Кременчука показали високі результати:

  • ІІ місце — Ілона Гелуненко;

  • ІІ місце — Артур Митнюк;

  • ІІІ місце — Катерина Дубина;

  • ІІІ місце — Поліна Авер’янова.

 

Готував спортсменів до замагань тренер Олександр Ложченко.

Чемпіони з греко-римської боротьби

 

4–5 жовтня у селищі Чорнобай Черкаської області відбувся відкритий обласний турнір із греко-римської боротьби пам’яті І.М. Піддубного.

Учні 8-Б класу Данило та Денис Зайці вибороли І місця у своїх категоріях і стали чемпіонами змагань.

 

Незмінний тренер борців — Сергій Бузько.

Призові місця на турнірі з дзюдо

Також 3–4 жовтня в Кропивницькому пройшов відкритий обласний турнір із дзюдо, присвячений воїнам Сил спеціальних операцій, серед юнаків 2011–2014 р. н.

Результати кременчуцьких спортсменів:

  • ІІІ місце (60 кг) — Єгор Шаповаленко,

  • 5 місце (73 кг) — В’ячеслав Марченко.

 

Тренер спортсменів — Василь Васильович Новік.

Діти упродовж тижня і вчаться у ліцеї, і тренуються. А на вихідних ще й беруть участь у змаганнях та чемпіонатах різного ґатунку, — додав директор спортивного ліцею Олександр Кириченко.
Автор: Яна Гудзь
Теги: спорт спортивний ліцей карате греко-римська боротьба дзюдо
