У Кременчуці велопатрульні завершили сезон: склали понад 1800 адмінматеріалів

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 211

Цьогоріч упродовж травня-вересня у Кременчуці велопатрульні склали 1857 адмінматеріалів на порушників. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Відомо, що учора, 3 жовтня, велосезон у Кременчуці офіційно завершився. І вже сьогодні поліцейські, які патрулювали місто на велосипедах, повертаються до складу автопатрулів.

Протягом літа та початку осені велоекіпажі стежили за дотриманням правил дорожнього руху, реагували на виклики, допомагали містянам та охороняли порядок під час масових заходів.

Нагадаємо, цьогоріч велопатрульні на вултці міста виїхали на початку травня.