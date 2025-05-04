Велопатрулі повернулись на вулиці Кременчука

Сьогодні, 11:56 Переглядів: 247

Поліціянти на велосипедах знову стежитимуть за порядком у парках і скверах міста

З 4 травня у Кременчуці знову працюють велопатрулі. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі патрульної поліції Кременчука.

Вони патрулюватимуть у парках, скверах і центральних частинах міста, де складно проїхати службовим автомобілем.

За словами поліції, основні завдання велопатрулів — це контроль за дотриманням правил дорожнього руху, громадської безпеки, оперативне реагування на правопорушення та звернення містян. Такий формат дозволяє швидше пересуватися і бути ближчими до людей.

Нагадаємо, що інспекторам велопатруля придбають нові велосипеди. На це спрямують 136 тис. грн зі Стабфонду Кременчуцької міськради.