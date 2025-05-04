Терезам зірки прогнозують успіх, а Дівам не варто переоцінювати свої можливості: гороскоп на 5-11 травня

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 94

Овен (21.03-20.04)

Початі на цьому тижні справи можуть розвалитися без вашої в тому провини, тому не перенапружуйтеся самі і не заводьте марно оточуючих. Відпочиньте і відновіть сили, якщо є можливість. В середу нові знайомства можуть отримати неприємне продовження, отже обмежте контакти і захищайтеся від сторонньої дії. В п'ятницю ви зможете досягти прихильності долі, але у відповідь від вас буде потрібно чимало — набратися рішучості для серйозного кроку. Субота може бути пов`язана з одкровеннями і отриманням нових знань.

Сприятливі дні: 8, 10; несприятливі: 6.

Тілець (21.04-21.05)

Намагаючись скрутити гори на своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати і переоцінити свої сили. Більше цікавтеся проблемами своїх колег і підлеглих — тоді ваші зусилля не пропадуть дарма. Від ситуації, що склалася, ви, згідно з прогнозом зірок, тільки виграєте. Не треба винити себе в тому, що змінилися відносини з деякими колегами, адже вашим успіхам тепер можна тільки позаздрити, а люди такі слабкі… Настає вдалий час для тих, кому необхідно перейти на нову роботу.

Сприятливі дні: 6, 8; несприятливі: 11.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня вам необхідно твердо встати на ноги і почати масштабний наступ практично у всіх життєвих сферах. Підтримка начальства або вищестоящих інстанцій дозволить позбутися ворожнечі і інтриг. У четвер вас порадують новини. У суботу зірки передбачають вам тотальну зайнятість: ви самі не залишите собі ні хвилини вільного часу, будуючи плани і ставлячи перед собою нові цілі. А ось неділю краще цілком присвятити повноцінному відпочинку.

Сприятливі дні: 7, 10; несприятливі: 8.

Рак (22.06-22.07)

Цього тижня можна порадіти вашим кар`єрним успіхам. Ви оточені людьми, які готові багато чого зробити для вас і разом з вами — але тільки не за вас. Понеділок вдалий для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. Цього дня вам знадобляться такі якості, як терплячість, стриманість і розсудливість. У вівторок ймовірне надходження нової інформації, яка зацікавить вас. Друга половина тижня буде спокійніша і гармонічніша.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 6.

Лев (23.07-23.08)

Цього тижня не слід робити зайвих рухів. Суєта лише втомить, спокій же допоможе багато в чому розібратися. Побережіть здоров`я, але не розслабляйтеся зовсім. В середу не дивуйтеся думкам філософського характеру — цей день розташовує до роздумів і духовного зростання. В п`ятницю можливе тертя у відносинах з діловими партнерами не з вашої вини. Дочекайтеся, поки пристрасті заспокояться, і захопіть ініціативу в свої руки.

Сприятливі дні: 7, 11; несприятливі: 8.

Діва (24.08-23.09)

Будьте передбачливі, не переоцінюйте своїх можливостей на початку тижня. У понеділок вам може здатися, що ви зі всім впораєтеся, але результати дня, ймовірно, розчарують вас. Тиждень сприятливий для ділових поїздок зустрічей і подорожей. У четвер вам просто необхідно прислухатися до голосу своєї інтуїції: вона підкаже вам, як правильно зробити вибір. Цього дня ви зможете легко вирішити будь-яку проблему самостійно. У суботу варто не тільки планувати, але й починати реалізовувати задумане.

Сприятливі дні: 8; несприятливі: 7.

Терези (24.09-23.10)

Цього тижня успіх супроводжуватиме вам. Приділіть собі більше часу. Зараз можна дозволити собі багато чого — навіть раптову зміну іміджу або потурання власним примхам. Можливе просування по службі — за умови, що ви проявите мудрість і дипломатичність. У понеділок прагніть уникати конфліктної ситуації. У вівторок краще не трапляти на очі начальству, а важливу розмову бажано запланувати на четвер. В п`ятницю не варто ризикувати: бережіть здоров`я, спробуйте дотримуватися обережності.

Сприятливі дні: 5, 6; несприятливі: 8.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цього тижня вас може долати прірва ідей і проєктів, проте більшість з них, ймовірно, виявиться нежиттєздатними і відірваними від реальності. У четвер у вас може з`явитися бажання почати все спочатку: або ви вирішите кардинально змінити імідж, або перебудувати будинок, або безжально викинути все, що збиралося роками. П`ятниця може вас порадувати несподіваними прибутками або знахідками. У суботу з`явиться можливість застосувати теоретичні знання з практики — і результати вельми порадують вас.

Сприятливі дні: 5, 7; несприятливі: 9.

Стрілець (23.11-21.12)

На цьому тижні з`явиться реальна можливість для корекції своєї долі, внесення в неї чогось нового, незвичайного. Довіртеся голосу своєї інтуїції — і вона вас не підведе. Якщо в своїх планах ви приділите належну увагу інтересам ділових партнерів, це сприятливо відобразиться на вашому авторитеті. Високий творчий потенціал, але чи є час його реалізувати? Намагайтеся не зв`язувати себе ніякими обіцянками — будьте обережніші, щоб уникнути непорозумінь. Якщо ви збираєтеся у відпустку, то її добре провести в комфортному для вас місці.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 6.

Козеріг (22.12-20.01)

За всіма ознаками, ви на порозі великих змін. Наступає складний і відповідальний тиждень. Деякі представники знаку зважаться на кардинальну зміну зовнішнього вигляду: якщо зробити це з розумом, то таке рішення, поза сумнівом, піде тільки на користь. У

четвер багато чого може дратувати і допікати, і упоратися з емоціями буде непросто. Подбайте, щоб від прояву почуттів не постраждали оточуючі. В п'ятницю краще узяти ініціативу в свої руки, швидко ухвалювати рішення і доводити почате до кінця.

Сприятливі дні: 9; несприятливі: 8.

Водолій (21.01-19.02)

Цього тижня ваша активність буде близька до критичної. Стримайте нетерпіння — від цього підвищиться загальний тонус і покращає настрій. Порада, отримана від близького друга, допоможе знайти вихід зі складної ситуації. В середу ваш успіх залежатиме від зацікавленості в результаті і готовності проявити ініціативу. У четвер ви блискуче справитеся з тягарем назрілих проблем. П`ятниця може принести несподівану свободу дій, про яку доведеться пошкодувати, — тримайте себе в руках.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 8.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня варто зайнятися своєю зовнішністю: це хороший час для оновлення іміджу. Може з`явитися маса охочих стати вам другом — про всяк випадок не допускайте їх до себе занадто близько. У понеділок натиск і енергія можуть дати гідний результат. У вівторок, радіючи успішним діям, ви можете прийняти недостатньо продумане рішення. Деяка підозрілість і недовірливість в середу буде цілком доречна, оскільки ваші таємні недоброзичливці можуть будувати плани проти вас.

Сприятливі дні: 10; несприятливі: немає.