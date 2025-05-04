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Надзвичайні новини

У ДТП біля Мотриного постраждало немовля: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 78

Дорослі серйозних травм не отримали

Третього травня поблизу села Мотрине Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. Аварія сталася близько 12.15, повідомили в поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, зіткнулися автомобіль ЗАЗ Vida, яким керував 35-річний чоловік, та Skoda під керуванням 42-річної жінки. Унаслідок аварії постраждала дитина 2025 року народження — її доправили до обласної лікарні для медичного огляду.

Інші пасажири, а також водійка Skoda не отримали травм. Водія ЗАЗ оглянули медики, він відбувся легкими ушкодженнями та не потребував госпіталізації.

Наразі триває з’ясування обставин ДТП. Слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вирішує питання щодо початку розслідування за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше вдень на Молодіжному зіткнулись дві автівки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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