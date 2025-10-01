«Полтаваобленерго» встановить нові електролічильники у 15 будинках Кременчука: де та коли

Сьогодні, 17:35

Сучасні багатотарифні електролічильники дають можливість проводити розрахунки за електроенергію за зонами доби (день/ніч)

Уже кілька років поспіль АТ «Полтаваобленерго» встановлює споживачам сучасні багатотарифні електролічильники з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Заміну засобів обліку енергетики здійснюють у рамках Інвестиційної програми 2025 року. Про це ще 31 березня повідомляла пресслужба компанії.

Сьогодні «Полтаваобленерго» анонсувало адреси, за якими будуть встановлювати нові лічильники, та дати виконання робіт у жовтні. Цього місяця планується встановити нові лічильники в 15 багатоповерхівках Кременчука. Це будинки, розташовані за адресами:

вул. Вадима Пугачова, 7, 9, 11, 19 (1 — 3 жовтня);

вул. Небесної Сотні, 2 (6 — 9 жовтня);

вул. Соборна, 11, 9/16 (6 — 9 жовтня);

вул. Маслова, 15/4 (13 — 17 жовтня);

вул. Національної Гвардії, 7 (13 — 17 жовтня);

вул. Сумська, 6-103 (20 — 24 жовтня);

вул. Приходька, 26, 28 (27 — 31 жовтня);

вул. Данила Галицького, 4-39А (27 — 31 жовтня).

