«Полтаваобленерго» встановить нові електролічильники у 15 будинках Кременчука: де та коли

Уже кілька років поспіль АТ «Полтаваобленерго» встановлює споживачам сучасні багатотарифні електролічильники з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Заміну засобів обліку енергетики здійснюють у рамках Інвестиційної програми 2025 року. Про це ще 31 березня повідомляла пресслужба компанії.
Сьогодні «Полтаваобленерго» анонсувало адреси, за якими будуть встановлювати нові лічильники, та дати виконання робіт у жовтні. Цього місяця планується встановити нові лічильники в 15 багатоповерхівках Кременчука. Це будинки, розташовані за адресами:
