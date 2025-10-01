Генерал-майору Олександру Покладу присвоїли звання Героя України

Генерал-майору Служби безпеки України Олександру Покладу присвоїли звання Героя України із врученням ордену «Золота Зірка». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський учора, 30 вересня.
Державну нагороду Олександру Покладу присвоїли за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і самовіддане служіння українському народові.
Відомо, що Олександр Поклад родом із Кременчука. Раніше працював у правоохоронних органах на Полтавщині.
У 2017 році указом Президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му — Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.
У листопаді 2021 Зеленський призначив Поклада на посаду начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Із 2023 року він є заступником голови СБУ.
