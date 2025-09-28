Олена Шуляк
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині виникли 6 пожеж, з них три — на Кременчуччині

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 200

 

На Лубенщині вогнеборці продовжують гасити пожежу торфовища

За минулу добу на Полтавщині зафіксовано 6 пожеж та нещасний випадок. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області. У Кременчуцькому районі зафіксовано 3 пожежі.

27 вересня о 02.20 в Кременчуці на вулиці Мрії виникла пожежа у квартирі багатоповерхового житлового будинку. Вогонь знищив: у квартирі № 38 — балконну раму та вікно, а у квартирі № 46 — балконну раму, металевий стелаж та вікно. Крім того, зафіксовано пошкодження стін, стелі та майна у цих двох квартирах, а також кондиціонера та балконної рами у квартирі № 54. Вогнеборцям вдалося врятувати від повного знищення вогнем ці три квартири. До гасіння пожежі залучалась 14 ДПРЧ. 

О 13.27 в селі Веселий Поділ Семенівської громади виникла пожежа на відкритій території. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,5 га. До гасіння пожежі залучалась 8 ДПРП. 

О 16.52 в селі Жуки Глобинської громади також виникла пожежа на відкритій території. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 га. До гасіння залучалась 6 ДПРП та Глобинська місцева пожежна охорона.   

Ще три пожежі зафіксовано на території Полтавського та Миргородського районів. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж не зафіксовано.

Головне управління ДСНС України у Полтавській області також повідомляє, що триває гасіння пожежі торфовища біля села Сліпорід Новооржицької громади на Лубенщині, яке загорілося вранці 26 вересня.

Вогонь знищив поверхневі поклади торфу на площі 1,8 га. Станом на 19.00 суботи залишилось ліквідувати горіння на площі 1 га. Роботи по ліквідації пожежі будуть продовжені сьогодні. До гасіння пожежі залучені: 16 ДПРП, 10 ДПРП, а також Новооржицька МПО. 

Нагадаємо, учора ми писали, що на обласних змаганнях дружин юних рятувальників-пожежників перемогла команда з Кременчуцького району.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі Кременчук торф'яники
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

