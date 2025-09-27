На обласних змаганнях дружин юних рятувальників-пожежників перемогла команда з Кременчуцького району

Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
ГО "Захист держави"
Разом будуємо сильну державу
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

На обласних змаганнях дружин юних рятувальників-пожежників перемогла команда з Кременчуцького району

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 80

 

Юних рятувальників-пожежників з Піщанського ліцею готував до змагань офіцер-рятувальник громади Денис Прибега

У пятницю, 26 вересня, відбувся обласний етап змагань дружин юних рятувальників-пожежників. Чотири команди з кожного району області змагалися у спритності, знаннях та витривалості: вдягали захисне спорядження, реагували на «Навчальну тривогу», кріпили рятувальну мотузку, в’язали подвійні петлі, гасили умовну пожежу, рятували потопаючого та надавали першу домедичну допомогу.

 

Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

  

За результатами змагань перше місце здобула команда «Fire stop» Піщанського ліцею Кременчуцького району. Друге місце — у команди «Вогнеборці» Розсошенської гімназії Полтавського району. Третє місце виборола команда «Рятувальники» з Вороньківського ліцею Лубенського району. Четвертими стали учасники команди «Stop fire» з Ромоданівського ліцею Миргородського району.

 

— Вітаємо переможців і всіх учасників! Ви — сильні, сміливі, ті, хто щодня вдосконалює навички, які можуть врятувати життя. Молодь, яка вміє діяти в екстремальних ситуаціях — це надійний фундамент безпечного майбутнього! — йдеться в повідомленні.

 

Команду юних рятувальників-пожежників з Піщанського ліцею, що перемогла на змаганнях, готував офіцер-рятувальник громади Денис Прибега.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС змагання Піщанська громада ліцей рятувальники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх