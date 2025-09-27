На обласних змаганнях дружин юних рятувальників-пожежників перемогла команда з Кременчуцького району

Юних рятувальників-пожежників з Піщанського ліцею готував до змагань офіцер-рятувальник громади Денис Прибега
У п’ятницю, 26 вересня, відбувся обласний етап змагань дружин юних рятувальників-пожежників. Чотири команди з кожного району області змагалися у спритності, знаннях та витривалості: вдягали захисне спорядження, реагували на «Навчальну тривогу», кріпили рятувальну мотузку, в’язали подвійні петлі, гасили умовну пожежу, рятували потопаючого та надавали першу домедичну допомогу.
Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.
За результатами змагань перше місце здобула команда «Fire stop» Піщанського ліцею Кременчуцького району. Друге місце — у команди «Вогнеборці» Розсошенської гімназії Полтавського району. Третє місце виборола команда «Рятувальники» з Вороньківського ліцею Лубенського району. Четвертими стали учасники команди «Stop fire» з Ромоданівського ліцею Миргородського району.
Команду юних рятувальників-пожежників з Піщанського ліцею, що перемогла на змаганнях, готував офіцер-рятувальник громади Денис Прибега.
