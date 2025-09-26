Чиновники не задоволені станом території біля відділення Нової пошти на Троїцькій

Власник приміщення обіцяв відремонтувати тротуар та під'їзд біля входу, проте досі нічого не зробив

На засіданні депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури чиновники вкотре обговорили стан території перед входом до відділення Нової пошти на вулиці Троїцькій.

Заступник міського голови Дмитро Кравченко розповів, що вони із мером торік зустрічалися із власником, і він їм обіцяв упродовж року відремонтувати територію. Посадовці навіть погодилися допомогти йому із фінансуванням і зробити половину робіт своїми силами. Проте справа так нікуди й не зрушила.

Депутати вирішили запросити власника приміщення на наступну комісію та іще раз обговорити облаштування території у його присутності.

Нагадаємо, у серпні на засіданні комісії депутати погодили оренду землі перед приміщенням Нової пошти строком на 1 рік, оскільки біля сходів не обладнаний пандус та не відремонтована територія для підходу відвідувачів та під'їзду автомобілів.