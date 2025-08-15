У Кременчуці власнику приміщення, де знаходиться відділення Нової пошти, продовжили оренду землі на 1 рік: чому

Сьогодні, 17:02

Власнику нежитлового приміщення на Троїцькій, 70 у Кременчуці, де знаходиться відділення Нової пошти, продовжили оренду землі на 1 рік. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Головував на комісії депутат Олександр Роженко.

Зокрема, при розгляді проєктів рішення щодо продовження оренди землі підприємцям, одним із питань було і стан підходу та під'їзду до цього приміщення. Очільниця управління земельних ресурсів Кременчуцької міськради Ірина Безверха зазначила, що на вході до відділення розташовані сходи та немає пандуса.

— Є питання з під'їздом, вивантаженням і завантаженням посилок. Там є можливість і тротуар, і карман зробити. Бо там з одного боку і тротуар такий, що, вибачаюся, можна ноги поламати — немає там нормального проїзду і проходу, — додав Роженко.

Комісія вирішила продовжити договір оренди на 1 рік, проте депутати наголосили на своїх сподіваннях, що власник облаштує територію перед входом.

Нагадаємо, раніше на засіданні комісії депутати повідомляли, що продовжуватимуть договір оренди земельних ділянок підприємцям лише на рік у разі відсутності доступу до приміщень людей з інвалідністю, зокрема, коли там не облаштовані пандуси.