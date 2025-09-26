Незаконна мобілізація не звільняє від військової служби — Представник Омбудсмана Носенко

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

Факт незаконної мобілізації не звільняє військовозобов’язаного від проходження військової служби. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко.

— Верховний Суд постановив, що факт визнання мобілізації незаконною не позбавляє статусу військовослужбовця.

Проте Носенко зазначає: вони зі свого боку відслідковують усі факти випадки мобілізації, яка здійснюється із порушенням — у засобах масової інофрмації та у соцмережах — і завжди на такі випадки реагують.

— Ми постійно наголошуємо, що усе має бути в рамках закону і без порушень. Постійно здійснюємо перевірки, але якщо ми виявили щось одне, наголосили на цьому, а наступного місяця приїжджаєм — то там вже зовсім інше порушення може бути, — додав Представник Уповноваженого.

Нагадаємо, факт незаконної мобілізації хотів оскаржити один із військовослужбовців: аргументував це тим, що його мобілізували без належного медичного огляду. Проте Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України таку скаргу відхилив.