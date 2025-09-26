Факт незаконної мобілізації не звільняє військовозобов’язаного від проходження військової служби. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області Владислав Носенко.
— Верховний Суд постановив, що факт визнання мобілізації незаконною не позбавляє статусу військовослужбовця.
Проте Носенко зазначає: вони зі свого боку відслідковують усі факти випадки мобілізації, яка здійснюється із порушенням — у засобах масової інофрмації та у соцмережах — і завжди на такі випадки реагують.
Нагадаємо, факт незаконної мобілізації хотів оскаржити один із військовослужбовців: аргументував це тим, що його мобілізували без належного медичного огляду. Проте Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України таку скаргу відхилив.
